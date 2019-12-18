 إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا - بوابة الشروق
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إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:39 م
قالت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سوف تسمح بإعادة الإيطاليين من بريطانيا وفقا لشروط معينة.

وكانت إيطاليا، مثل عدة دول أوروبية قد حظرت الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، سوف يتم السماح بعودة الإيطاليين العالقين في بريطانيا، الذين لديهم إقامة دائمة في إيطاليا أو دافع ملح للعودة.

وسوف يتعين على العائدين الخضوع لاختبارات فيروس كورونا قبل المغادرة ولدى الوصول، وأن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وذلك بحسب مسودة مرسوم سوف يتم إصداره رسميا خلال الساعات المقبلة.

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