محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ومعوقات تنفيذها

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أول اجتماع في الهواء الطلق، كأول تجربة لعقد الاجتماعات بعيدا عن القاعات المغلقة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



وناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية، ومعوقات استكمالها في كافة المجالات، كما ناقش نسب التنفيذ في العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي ، وفي قطاع التربية والتعليم والصحة



وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة أعمال الرصف والتي شملت 117 طريقا محليا وداخليا بأطوال 138 كم داخل محافظة كفر الشيخ، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية.