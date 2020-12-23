أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن المزارعين المصريين هم السبب الرئيسي في زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن هناك زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة البطاطس.

وأضاف عطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن إنتاجية متوسط الفدان 11 طن، قائلًا إن إنتاج هذا العام يفوق 1.5 مليون طن بفضل جهود المزارعين والتقاوي الجيدة.

واستكمل: «لدينا فائض وزيادة في المعروض لأمرين الأول بسبب زيادة المساحة أكثر بـ30 الف فدان عن الموسم الماضي، وثانيا جهود الوزارة مع المزارعين، ومحصول البطاطس يحتاج إلى وضع منظومة تسويقية تحت رعاية التعاونيات الزراعية ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية وده دور مؤسسات في الدولة أهمها مؤسسات الغرفة التجارية».