نقيب الأشراف: نتعاون مع مؤسسات الدولة للقضاء على التطرف والإرهاب

أشاد نقيب الأشراف محمود الشريف، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في النهضة التي أحدثها في البلاد في شتى المجالات، منذ توليه منصبه حتى والآن.

وقال نقيب الأشراف، في بيان الليلة، إن نقابة الأشراف كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالي منذ نشأتها تقف في صف الدولة المصرية، وتعمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات للقضاء على التطرف والإرهاب الذي يشكل خطرا على البشرية بأكملها.

وأعرب نقيب الأشراف عن تأييد النقابة للخطوات الجادة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب في مصر والعالم، مشيرا إلى أن الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تدعم برامج التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يحقق الأمن والاستقرار.

وأكد نقيب الأشراف، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية يمثلان درعاً وسيفاً لحماية الوطن ويبذلان قصارى جهدهما في سبيل ذلك، ويضحيان بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الحدود وتوفير الأمن للمصريين جميعاً، وما يقومان به هو امتداد للعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والقضاء على بؤر الإرهاب في ظل إخلاص وصدق تتمتع به القيادة السياسية المصرية وينفذه جنودنا الشرفاء والمخلصين في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن النقابة تطلق بين الحين والآخر حملات تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعاليمه الكريمة وتعامله مع الآخرين من غير المسلمين، بما يؤكد أنه كان رحمة للعالمين.