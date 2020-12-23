غلق 8 مقاهٍ لضبط 24 شيشة فى كفر الشيخ

شهدت مدينتا كفر الشيخ والرياض بمحافظة كفر الشيخ حملات رفع إشغالات، ومصادرة الشيش بالمقاهي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب الإزالات، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المقاهي، للتعرف على تطبيقها للإجراءات الاحترازية، والتي أسفرت عن تحرير محضر لصاحب مقهى يستخدم الشيش بالمخالفة للتعليمات وتم التحفظ على 8 شيش، ومن ثم تشميع المقهى.

كما ترأس المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لضبط المقاهي والكافتيريات المخالفة، وتمكنت الحملة من ضبط 16 شيشة بـ7 مقاهٍ، وتم غلق المقاهي لمدة أسبوع، وتشميعها بالشمع الأحمر.