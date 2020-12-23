الصحة: لدينا 5 آلاف سرير رعاية و2400 جهاز تنفس صناعي لاستقبال مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 5 الاف آلاف سرير رعاية مركزة جاهزة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات، إلى جانب 363 مستشفى في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لإطلاق التفاصيل الخاصة بخدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وذكرت الوزيرة، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد لن يكون لها أية تأثيرات على اللقاحات التي ظهرت لعلاج مصابي فيروس كورونا.