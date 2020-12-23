الداخلية تشن حملات مُكثفة على الطرق للكشف عن السائقين متعاطي المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.



وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – بورسعيد – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – قنا – الأقصر ) عن فحص 886 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 61 حالة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية، ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات الإيجابية وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.