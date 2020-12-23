المغرب يعتزم سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي قريبا

تعهدت الحكومة المغربية بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد،بحسب وكالةبلومبرج للأنباء.

من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.

وقالت وزارة المالية المغربية اليوم إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وستعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.

وأشارت وزارة المالية إلى الازدهار المحتمل للمغرب التي تضررت مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة والصادرات وبخاصة إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي. ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة 3 مليارات دولار.

من ناحيته، قال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في استمرار الاحتياطي الرسمي "عند مستوى مناسب".

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، بعد انكماش متوقع بمعدل 2ر7% خلال العام الحالي.ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر .