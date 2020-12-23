كندا توافق على لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا

وافقت كندا اليوم الأربعاء على استخدام لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا، وهو ثاني لقاح يحصل على موافقة كندا.

وتوقعت وزارة الصحة الكندية في بيان لها على موقعها على الإنترنت، أن تبدأ شركة مودرنا في شحن اللقاح هذا الأسبوع.

وكانت كندا قد وافقت في وقت سابق على اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر/بيونتيك.

يتطلب اللقاحان ، حصول الشخص على جرعتين للوصول إلى أقصى قدر من الفعالية، ولكن من الأسهل شحن لقاح مودرنا لأنه لا يتطلب الاحتفاظ به في درجة حرارة منخفضة كثيرا، على عكس لقاح فايزر/بيونتيك، الذي يجب تخزينه عند 70 درجة تحت الصفر.

ومن المقرر أن تعقد السلطات الكندية مؤتمرا صحفيًا في وقت لاحق اليوم بشأن تطورات اللقاحات.