حزب الإصلاح اليمني يدعو الحكومة الجديدة للعودة إلى مدينة عدن

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دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الأربعاء، الحكومة الشرعية الجديدة، للعودة سريعا إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبي اليمن، وتمكينها من أداء أعمالها.

وجاء ذلك في بيان للحزب، عقب جلسة عقدها بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، ناقش فيها مستجدات الوضع السياسي في اليمن، وفي مقدمتها إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحزب "يجب سرعة عودة الحكومة وأجهزة الدولة لتدارك الأوضاع الخدمية والصحية والمعيشية المتردية للمواطن، وتعويضه عن ما لقيه خلال سنوات من المعاناة".

وطالب الحزب الحكومة الجديدة، بتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية "للحد من الفساد و المحسوبية".

وشدد حزب الإصلاح في بيانه، على سرعة استكمال اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري " لما له من أثر كبير في رفع معاناة الشعب جراء تدهور العملة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة".

والجمعة الماضية، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وذلك بناء على اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.

ويهدف تشكيل الحكومة الجديدة إلى إنهاء الخلاف بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وتوحيد الصف "لمواجهة مليشيا الحوثي".