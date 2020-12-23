أونال يتوج بطلا للكونكاكاف ويتأهل لمونديال الأندية بهدف قاتل أمام «برادلي»

توج تيجريس المكسيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه في نهائي البطولة على لوس أنجليس الأمريكي، بهدفين لواحد.

ورغم تأخره على ملعب "إكسبلوريا ستاديو" في أورلاندو، دون حضور جماهيري، بهدف للمهاجم الأوروجوائي دييجو روسي (ق61)، بدأ تيجريس في تقديم أفضل كرة قدم لديه، لينجح في تحويل التأخر إلى تعادل، عبر المدافع هوجو أيالا (ق72).

وجاء هدف الانتصار بواسطة المهاجم الفرنسي، آندري بيير جيجناك (ق84).

ولم ينجح لوس أنجليس في مواصلة تفوقه على الأندية المكسيكية في البطولة، لينهزم في النهاية أمام تيجريس، بعدما أطاح بكل من ليون، وكروز أزول، وكلوب أمريكا، في مشواره نحو النهائي.

بدوره، أنهى تيجريس حظه العاثر في النهائي، لينجح أخيرا في التتويج باللقب، في رابع نهائي يخوضه خلال النسخ الخمس الأخيرة.

توج تيجريس المكسيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه في نهائي البطولة على لوس أنجليس الأمريكي، بهدفين لواحد.

ورغم تأخره على ملعب "إكسبلوريا ستاديو" في أورلاندو، دون حضور جماهيري، بهدف للمهاجم الأوروجوائي دييجو روسي (ق61)، بدأ تيجريس في تقديم أفضل كرة قدم لديه، لينجح في تحويل التأخر إلى تعادل، عبر المدافع هوجو أيالا (ق72).

وجاء هدف الانتصار بواسطة المهاجم الفرنسي، آندري بيير جيجناك (ق84).

ولم ينجح لوس أنجليس في مواصلة تفوقه على الأندية المكسيكية في البطولة، لينهزم في النهاية أمام تيجريس، بعدما أطاح بكل من ليون، وكروز أزول، وكلوب أمريكا، في مشواره نحو النهائي.

بدوره، أنهى تيجريس حظه العاثر في النهائي، لينجح أخيرا في التتويج باللقب، في رابع نهائي يخوضه خلال النسخ الخمس الأخيرة.

كما واصلت الأندية المكسيكية سيطرتها على دوري أبطال الكونكاكاف، بإحرازها اللقب للعام الـ12 تواليا، منذ تدشين النسخة الجديدة من البطولة في 2008.