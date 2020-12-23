قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحافظات معنية بتنفيذ قرار منع احتفالات رأس السنة في الساحات الشعبية أو الحدائق التابعة لها، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن متابعة تنفيذ القرار في الأندية والمديريات في كل محافظات مصر.

وشدد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، على أنه «لا مظاهر احتفالية تتضمن تجمعات في رأس السنة»، لافتًا إلى أن الدولة تتجه لتغيير آلية تطبيق الغرامات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة وغيرها من المخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإجراءات السابقة شملت تحرير محضر بحق المخالف، ثم إحالته للنيابة، التي تحيله بدورها إلى محكمة جنح أمن الدولة، متابعًا أن المحكمة تصدر حكمها بتغريم المواطن بمبلغ قد يصل إلى أربعة آلاف جنيه كحد أقصى.

وأوضح متحدث الوزراء أن الإجراء السابق يحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذه، فضلًا عن أنه يمنح انطباعًا أن الغرامة غير مطبقة والعقوبة غير مفعلة، قائلًا إن اللجنة القانوني اجتمعت اليوم لدراسة توقيع العقوبة فوريًا على من يضبط مخالفًا.

وأشار إلى أن اللجنة من المقرر أن تعرض تصورها على اجتماع لجنة الأزمات الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن تطبيق الغرامة بالتحصيل الفوري، يضمن انضباطًا كبيرًا.

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وشدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.