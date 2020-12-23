الأمم المتحدة: عنف المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى يهدد الانتخابات

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حذرت الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان من العنف قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن العنف المسلح يشكل تهديدا خطيرا لأمن المدنيين وحقهم في التصويت في انتخابات الأحد.

وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير وردت عن هجمات على قوات الأمن والمرشحين في الانتخابات ومسؤولي الانتخابات.

وأضافت الأمم المتحدة أن تحالفا جديدا للمتمردين اشتبك مع قوات الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك بالقرب من العاصمة بانجي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الربحية إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في الاشتباكات وإن الآلاف فروا.

وبحسب بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد (مينوسكا)، فإن المتمردين يتلقون الدعم من الرئيس السابق فرانسوا بوزيز، الذي منعته المحكمة الدستورية من الترشح لإعادة انتخابه. وبحسب ما ورد تهدف الهجمات إلى وقف العملية الانتخابية.

ويتنافس شاغل المنصب فوستين- أرشانج تواديرا على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات، بينما يتم انتخاب برلمان جديد في نفس الوقت.