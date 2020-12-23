انخفاض إيرادات قطاع السياحة في إسبانيا بنسبة 80% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات للبنك المركزي الإسباني صدرت اليوم الأربعاء، أن إيرادات قطاع السياحة تراجعت بنسبة 80% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتسجل 26. 5 مليار يورو ( 41. 6 مليار دولار) مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.



ويشار إلى أن هذا ثالث ربع على التوالي يسجل تراجعا في إيرادات السياحة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيرادات قطاع السياحة مثلت 25% من صادرات الخدمات، مقارنة بـ60% خلال نفس الربع من العام الماضي، كما مثلت 1. 6% من إجمالي صادرات البضائع والخدمات.



وتراجع عدد السائحين الأجانب بنسبة 76.% ليصل إلى 350 ألفا و804 أشخاص.



ويذكر أن إسبانيا استقبلت 48. 1 مليون زائر خلال الربع الثالث من عام 2019.