الأطباء المصريين بلندن: سلالة كورونا الجديدة تنتشر وسط الشباب وطلاب المدارس

أكد الدكتور ضياء الدين كمال، أستاذ واستشاري علم الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين بلندن، أن الذعر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الأمر الوحيد في الفيروس الجديد الذي يصيب بالقلق هو انتشاره بصورة سريعة كما ينتشر وسط الشباب وطلاب المدارس.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن أزمة كورونا بدأت بالخوف على الحالة الصحية لكبار السن ولكن الآن وصل الأمر إلى الشباب والأطفال بعد ظهور السلالة الجديدة

وتابع: «السلالة الجديدة تنتشر بسرعة قوي وتنتشر بنسبة 70% اكثر من الفيروس العادي، والفيروس ده ماكر جدا، والطفرات فيه بتخليه اكثر انتشارا، ولكن إحنا حتى الآن مش عارفين السلالة الجديدة أكثر أو أقل خطورة من الفيروس العادي».