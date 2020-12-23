وفاة طبيب بفيروس كورونا في المنيا

توفي الدكتور ماجد بشرى استشاري الآشعة بسمالوط، إثر إصابته بفيروس كورونا، ليضاف إلى قائمة شهداء فيروس كورونا المستجد بالمنيا بعد معاناة كبيرة مع المرض.



يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء هم الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط، والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد بالمنيا، والممرضة سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحة.