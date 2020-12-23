دبي تبدأ التطعيم الاختياري لفيروس كورونا بلقاح فايزر- بايونتيك

بدأت إمارة دبي اليوم الأربعاء حملة تطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وأعدت هيئة الصحة في دبي خطة تفصيلية بآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قبل وزارة الصحة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على اللقاح عبر مواقع التطعيم بالمدينة.

وكان أول من تلقى التطعيم مسنا إماراتيا عمره، 84 عاما، ومسعفة إماراتية، وممرضة آسيوية، وشرطيا، وسائقا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكدت الهيئة أن توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها، ولكنها لا تعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله بين أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، بما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

وذكر مسؤولون في الهيئة أن التطعيم يتم على مراحل في ضوء دفعات وشحنات الجرعات الخاصة بلقاح (كوفيد-19)، التي ستصل تباعا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنتجة للقاح.

وتستهدف دبي ضمن خطتها، أربع فئات رئيسة للتطعيم، تضم الفئة الأولى، كبار السن من الإماراتيين والمقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، وخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، والعاملين في المهن الحيوية ، ثم كل من يرغب في تلقي اللقاح.