 فريق بايدن: تويتر سيحذف متابعي حساب الرئاسة بعد انتقال السلطة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 1:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

فريق بايدن: تويتر سيحذف متابعي حساب الرئاسة بعد انتقال السلطة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:08 ص

 قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه تم ابلاغه بإنه بايدن لن يحتفظ بأكثر من 33 مليون متابع للحساب الرئاسي الرسمي عبر موقع تويتر الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب.

وإذا تم تأكيد هذه الخطوة، فستكون على النقيض من انتقال السلطة السابق وستحرم بايدن من الوصول الفوري إلى جمهور من عشرات الملايين من الناخبين.

وقال روب فلاهيرتي مدير الشؤون الرقمية لبايدن عبر تويتر اليوم: "في عام 2016، استوعبت إدارة ترامب جميع متابعي الرئيس (باراك) أوباما عبر تويتر على صفحة الرئاسة الرسمية وصفحة البيت الأبيض بناءً على طلب الفريق الرئاسي للرئيس الرابع والأربعين. وفي عام 2020، أبلغنا تويتر أنه اعتبارا من الآن، يجب أن تبدأ إدارة بايدن من الصفر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك