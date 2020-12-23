بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».

وقبل المباراة يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة، من أصل 14 مباراة، فيما يأتي غرناطة المركز السابع برصيد 21 نقطة من أصل 13 مباراة.

ويدخل الفريق الملكي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رفائيل فاران- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - كاسيميرو- توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كريم بنزيما- لوكاس فاسكيز.