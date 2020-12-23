مصدرو الإطارات الصينيون يخسرون دعوى ضد رسوم الإغراق الأمريكية

رفضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية دعوى أقامتها عدة شركات إطارات صينية ضد رسوم الإغراق، التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض أنواع الإطارات الواردة من الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوم مكافحة الإغراق على أنواع محددة من إطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، حيث استوردت الولايات المتحدة ما قيمته نحو 3ر2 مليار دولار من هذه إلإطارات من الصين في عام 2014، قبل فرض هذه الرسوم، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وأجرت وزارة التجارة الأمريكية مراجعة دورية لرسوم مكافحة الإغراق، شملت الإطارات التي دخلت إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من آب/أغسطس 2016 حتى تموز/يوليو 2017. وخلصت الوزارة إلى وجود هامش إغراق وفرضت رسم إغراق قدره 57ر64% على شركة شاوشينج جونهونج الصينية التي استجابت للتحقيق الأمريكي.

في الوقت نفسه، قررت السلطات الأمريكية فرض رسم الإغراق على شركات صينية أخرى رغم أنها أثبتت استقلالها عن الحكومة الصينية، لكنها لم تخضع لتحقيق أمريكي منفرد.

وطعن عدد من الشركات الصينية والمستوردين الأمريكيين على قرار وزارة التجارة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، والتي رفضت الطعن وأكدت قانونية قرارات الوزارة.