منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية

دعت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما فيما يتعلق بوضع اللاجئين في الجزر اليونانية.



وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، في تصريحات لصحيفة "هايبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بالطبع يمكن للدول الأخرى، بل وينبغي لها، أن تستقبل المزيد من اللاجئين. لكن: الحديث عن حل أوروبي هو مماطلة لأجل غير مسمى. في غضون ذلك، يتداعى الأشخاص في مخيمات الاستقبال نفسيا وجسديا".



وذكر بوركهارت أن هناك العديد من الولايات والبلديات على استعداد لقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين مما هو عليه الحال الآن.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يحول دون تحقيق ذلك، حيث يصر على أن تشارك دول أوروبية أخرى في استقبال المهاجرين من اليونان، ويبرر الوزير ذلك بأنه كلما بادرت ألمانيا باستقبال المزيد من اللاجئين، قل الاستعداد لدى الدول الأخرى للاستقبال.



وقال بوركهارت: "الحكومة الألمانية تسيء استخدام اللاجئين كورقة مساومة في المفاوضات بشأن نظام اللجوء الأوروبي".



ومنذ مارس الماضي، استقبلت ألمانيا إجمالا 1518 مهاجرا من اليونان. وقبل أيام قليلة، دعا أكثر من 240 نائبا في البرلمان الألماني "البوندستاج" من جميع الكتل البرلمانية - باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي - في "مناشدة بمناسبة الكريسماس" ليس فقط إلى "حل أوروبي"، بل أيضا إلى زيادة استقبال مهاجرين من اليونان في ألمانيا.