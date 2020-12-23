غرامة بـ175 مليون يورو على خمسة مسابك بألمانيا لانتهاك قواعد المنافسة

فرض المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا غرامة بقيمة 175 مليون يورو على خمسة مسابك الومنيوم بسبب اتفاقات مخالفة لقواعد حماية المنافسة.

وأوضح المكتب اليوم الأربعاء أن موظفين كبارا في الشركات الخمس اتفقوا على مدار سنوات على كيفية تحميل العملاء هذه الزيادات .

وأضاف المكتب أن من بين عملاء هذه المسابك شركات تعمل في تصنيع السيارات وتصنيع مستلزماتها بالإضافة إلى عملاء من قطاع الدراجات النارية وقطاعات أخرى مختلفة.

من جانبه، قال اندرياس مونت، رئيس المكتب، إن الموظفين الكبار عقدوا لقاءات منتظمة على مدار سنوات تبادلوا خلالها المعلومات حول مكونات السعر الأساسية والخصومات.

وبدأت التحقيقات بعد بلاغ تقدمت به إحدى الشركات وطلبت أن تكون شاهد ملك. ولم يتم فرض غرامة مالية على هذه الشركة.

ولا تعتبر الغرامات المالية سارية المفعول بعد حيث يمكن التقدم باستشكال عليها لدى المحكمة العليا في دوسلدورف.