القضاء العراقي يكلف المحاكم بملاحقة المتسببين بالإضرار بالاقتصاد

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، تعميما لجميع محاكم التحقيق في العراق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بالضرر بالاقتصاد العراقي.



وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا.



ودعا وزارة الداخلية إلى الإيعاز إلى مديريات الشرطة المختصة بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون.



وكانت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال قد باشرت مؤخرا في إجراء تحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ومخالفات بعض المصارف.



يأتي هذا بعدما شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا غير مسبوق بعد إعلان السلطات رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1450 دينارا عراقيا لكل دولار.