عادت الطالبة المتغيبة عن منزلها في القليوبية، بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات بتغيبها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من أحد المواطنين، بغياب ابنته (طالبة - 17عاما)، عقب خروجها من المنزل، وتركها لهاتفها المحمول ومتعلقاتها بالمنزل.

وأثناء السير في إجراءات البحث، حضر المبلغ وبرفقته ابنته المتغيبة، وقرر بعودتها لمسكنها، وأفاد بتوجهها إلى مدينة الإسكندرية، جراء إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة وصدمة عصبية عقب وفاة جدتها وإقامتها لدى إحدى الأسر بالإسكندرية طوال فترة تغيبها، نافيًا تعرضها لأى مكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.