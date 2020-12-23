قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تعيين ثلاثة نواب جدد له يمثل إضافة جديدة شكلًا وموضوعًا للمحكمة، موضحًا أن التعيين يؤدي إلى زيادة الإنجاز في القضايا المعروضة موضوعًا.

وأضاف مرعي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن «اللافت للنظر تعيين الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، امرأة من بين ثلاثة قضاة»، مؤكدًا أن تعيين امرأة له مغزى وإشارة.

وأوضح أن «المغزى أن قيادة البلد ومصر لم تنسَ المرأة في لحظة من اللحظات وإنما المرأة في عقل وذهن مصر، وبالذات عقل وذهن القيادة السياسية وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مضيفًا أن الإشارة تعني أن مصر تنفذ أحكام دستورها.

وارتفع إجمالي عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى 15 قاضيا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض، والمستشار خالد دسوقي عضو مجلس الدولة، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.