كوريا الجنوبية: الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز مجددا الـ1000 حالة

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 52 ألفا و550 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تجاوز مرة أخرى حاجز الألف إصابة في ظل الانتشار المستمر للفيروس.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يتراوح عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين 1000 و1200 في الأسبوع القادم.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من بين الـ1092 حالة جديدة، كان هناك 1060 إصابة محلية و32 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 9 إصابات من إندونيسيا و6 إصابات من الولايات المتحدة و5 إصابات من روسيا وغيرها.

وسجلت كوريا الجنوبية 17 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 739، ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 284 شخصا حتى منتصف الليل.

وتشهد كوريا الجنوبية انتشارًا لحالات الإصابة الجماعية، خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين والمرافق الدينية والكنائس والتجمعات الشخصية وغيرها في جميع أنحاء البلاد.

وتركز الحكومة جهودها لاحتواء انتشار كورونا، حيث قررت تطبيق حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر في العاصمة سول وضواحيها اعتبارا من اليوم حتى يوم 3 يناير القادم، وأيضا تعليق الأعمال في المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج وإغلاق المواقع السياحية المشهورة لشروق الشمس في جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم 24 من نفس الشهر حتى يوم 3 يناير القادم.

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