محافظ الإسكندرية يجدد الثقة فى مدير استاد الإسكندرية

أصدر الوزير اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، القرار رقم ٣٠٦١ لسنة 2020 بشأن تجديد الثقة فى الدكتور محمد عبد الرازق محمد، مديرا لاستاد الإسكندرية الرياضى الدولى للعام الثاني على التوالي.



وصرح "عبد الرازق"، إن تجديد الثقة من المحافظ يضع على عاتقه وجميع أفراد كتيبة العمل بالاستاد مسئولية كبيرة وضخمة لاستكمال الطفرة التى حدثت لاستاد الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة، والتى تمت بكامل الدعم والتشجيع من المحافظ.



يذكر أن استاد الإسكندرية شهد نشاطا ملحوظا، خلال العام الماضى، واستقبل ٢٥ مباراة كرة قدم ما بين مباريات دولية ومحلية دورى ممتاز وكأس، و١٣ بطولة ألعاب فردية ما بين بطولات جمهورية ومنطقة (ألعاب قوى - خماسى حديث - كونغ فو - كاراتيه - كمال أجسام - تجديف) والتعاون مع العديد من الجهات والهيئات الرياضية كنقابة المهن الرياضية ونقابة المهندسين.



كما شهد الاستاد ضمن الخطة الاستثمارية له رفع كفاءة وافتتاح الصالة أسفل مدرج ٦ والذى تفضل محمد الشريف محافظ الإسكندرية بافتتاحها فى احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.