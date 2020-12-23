حبس متهمين بإشعال النيران في محل بالمقطم

قررت نيابة المقطم حبس 4 متهمين بالتشاجر وإشعال النيران في محل بسبب خلاف على 2000 جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وحريق بمحل تنجيد أثاث كائن مساكن أطلس، بالانتقال إلى محل الواقعة، تم تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول "خ.م " 45 سنة صاحب محل لتنجيد الأثاث بمحل البلاغ، ونجله"ع. خ" 23 سنة عامل بذات المحل، وطرف ثان "م. ر" 31 سنة عامل رخام، وشقيقه "ي.ر" 18 سنة عامل رخام.



وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، لسابقة اقتراض الثاني 2000 جنيه من الثالث ورفضه رده، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثالث بإضرام النيران بالمحل ملك الأول، باستخدام عبوة مبيد حشري "بيرسول" وعود ثقاب، ما أدي إلى احتراق بعض المقاعد الخشبية "مُعدة للتنجيد" داخل المحل دون حدوث إصابات، وتم السيطرة على الحريق.



تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.