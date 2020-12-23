الهجرة: 1494 مصريا سجلوا بياناتهم في استمارة العالقين بالخارج حتى الآن

واصلت غرفة العمليات بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن عدد من قاموا بالتسجيل في استمارة العالقين التي أعدتها الوزارة، بلغ حتى الآن 1494 مواطنًا مصريًا أغلبهم في دولة الإمارات ثم السعودية والكويت وعُمان والسودان وتركيا.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين.

ونوهت بأنه تم التواصل مع رموز الجالية المصرية في عدد من الدول أيضا لمساعدة هؤلاء العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

وناشدت مكرم، المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم بالدول التي أعلنت غلق المطارات، تأجيل سفرهم إلى دول وسيطة "ترانزيت"؛ حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي.

وطالبت بأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة، في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة التكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

‎وتابعت أنه يمكن التواصل مع الوزارة بشأن الأزمة الحالية عن طريق عدة وسائل، تتضمن نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com.

وخصصت الوزارة خدمة الواتس آب على الأرقام 01069613755 / 01062437210، للتواصل مباشرة معها وإرسال الشكاوى والعمل على حلها.