قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف إعادة بناء النظام التعليمي، وثقافة التعلم الحقيقي، مضيفًا أن أزمة كورونا ساعدت على تقديم وسائل تعلم متعددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن غلق المدارس خلال جائحة كورونا خاصة بعد استمرارها لمدة طويلة، سيؤثر على التحصيل العلمي لدى الطلاب، موضحًا أن أزمة كورونا تضع أعباء إضافية على كاهل الوزارة، بجانب منظومة التطوير التي تسعى إليها.

وأوضح أن الوزارة حريصة على استكمال العام الدراسي مع الحفاظ على صحة العاملين بالمنظومة التعليمية وكذلك الطلاب، ذاكرًا أن منذ بداية العام انتشرت الأقاويل الخاصة بغلق المدارس وحذف أجزاء من المقرارات والمناهج.

وحذر من الأثار السلبية المترتبة على غلق المدراس خلال الفترة الحالية خاصة أنه تم غلقها أيضًا العام الدراس الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على تراكم العلوم الهامة في تأسيس الطالب.

وأشار إلى أن الحلول التي قدمتها الوزارة في العام الدراسي الماضي مثل تجربة الأبحاث تم إساءة استخدامها من قبل البعض، لهذا فلا مجال للتقييم غير مراقب مرة أخرى، لافتًا إلى مد المدة الزمنية الخاصة بالامتحانات لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.



