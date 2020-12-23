اليابان تعتزم تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة

أعلنت الحكومة اليابانية، عزمها تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو في تصريح للصحفيين -نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الأربعاء- إن الإجراءات اليابانية المكثفة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

وأضاف أن المقيمين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة تصل إلى 7 أيام إلى المملكة المتحدة سيتم مطالبتهم بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما عند عودتهم إلى الوطن أو دخول اليابان. كما سيتم ايضا مطالبة المواطنين اليابانيين العائدين من المملكة المتحدة اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري بتقديم دليل على أنهم خضعوا لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.

وأكد كاتو أن الحكومة اليابانية ستواصل حماية صحة المواطنين وحياتهم، وأنها ستنفذ بنشاط ضوابط الحدود لمنع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان.