أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك خلال مؤتمر صحفي عقده في كوبنهاجن اليوم الأربعاء أن بلاده طلبت 2.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونتيك.

وقال توماس سينديروفيتز، مدير هيئة الأدوية الدنماركية، إنه من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية إلى الدنمارك في نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من عام 2021.

وتأتي هذه الجرعات الإضافية المطلوبة بالإضافة إلى الجرعات التي تتلقاها الدنمارك كجزء من موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاح فايزر/بيونتيك

ووفقا لخطة الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تصل الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي 10 آلاف جرعة إلى الدنمارك يوم السبت، ومن المقرر أن يبدأ التطعيم في مناطق دنماركية مختلفة صباح الأحد.

وفي الأسبوع المقبل، ستتسلم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 8ر5 مليون نسمة، حوالي 38 ألف جرعة ، تليها ما يقرب من 48 ألف جرعة خلال أسبوع.