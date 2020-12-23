مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء الجدد من قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد

استأنفت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021-2026 لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بإجمالي 100 نائب.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم في "البهو الفرعوني" المخصص لحفل الاستقبال.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والسادة الإعلاميين.

وقال المستشار محمود فوزي، أمس الثلاثاء، إن 75 نائبا حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل 100 نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وأضاف فوزي -في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء بمقر مجلس النواب- أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، بإمكانهم الحضور في يوم آخر لاستخراج كارنيهات العضوية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار 6 أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس 100 نائب يوميا.

وأكد المستشار فوزي أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فإن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي، حيث كان أمس الثلاثاء لاستقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد 100 نائب، واليوم الأربعاء 23 ديسمبر لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد 100 نائب.

ولفتت الأمانة إلى أن الخميس 24 ديسمبر سيكون لنواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد 84 نائبا.

ونوهت بأن أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهي محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالي عدد 90 نائبا.

وأضافت أن يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر سيكون لنواب 10 محافظات وهي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ بإجمالي 108 نواب، على أن يكون الثلاثاء 29 ديسمبر لنواب 12 محافظة وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالي عدد 86 نائبا.

وكان المستشار محمود فوزي قد أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.