ياسر جلال يبدأ تصوير «ضل راجل» لرمضان المقبل

انطلق قبل يومين بمدينة الإنتاج الإعلامي، تصوير المشاهد الأولى لمسلسل "ضل راجل"، بطولة الفنان ياسر جلال، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين محمود عبد المغني، ونور، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة.

وكان من المقرر أن ينافس الفنان ياسر جلال رمضان المقبل بمسلسل "سيف الله" الذي يتناول السيرة الذاتية للصحابي خالد بن الوليد، ولكنه تراجع عن تقديمه في اللحظات الأخيرة، ليختار بدلا منه مسلسل "ضل راجل".

يذكر أن مسلسل "الفتوة" هو آخر أعمال ياسر جلال التلفزيونية، والذي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي، وشارك في بطولته مى عمر، وإنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوي.