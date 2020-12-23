محافظ قنا يشهد الدورة الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية بهندسة الأزهر

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق) بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، لجميع رواد الأعمال والمبتكرين في قنا والأقصر وأسوان، وذلك بحضور الدكتور علي حسن، عميد كلية هندسة الأزهر والدكتور محمد جلال وكيل الكلية، وعدد من هيئة التدريس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ معمل الابتكار وتصنيع النماذج الأولية، والذي يعد أحدث معمل للابتكار في الجامعات المصرية والحاضنات التكنولوجية، حيث يضم أحدث أجهزة التشغيل والتصنيع مثل معمل متكامل لتجارب معالجة المياه وتنقيتها وإعادة استخدامها ومعمل للمبتكرين وأصحاب الأفكار في مجال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة المياه) ومعمل للحاسب الآلي، بالإضافة لماكينة الليزر للكتابة والحفر والتقطيع على المواد غير المعدنية، وماكينة الراوتر للحفر على الأخشاب المضغوطة لأعمال الموبيليا والمشغولات الخشبية وماكينة البلازما لتقطيع المعادن والصاج وعمل جميع الأشكال والفورم من المواد المعدنية، بالإضافة إلى أحدث طابعة ثلاثية الأبعاد لتحويل أفكار المبتكرين إلى مجسم ثلاثي الأبعاد لعرضه على الشركات والجهات المهتمة.



وأكد الدكتور علي حسن والدكتور محمد جلال، أن حاضنة "رواق" هي أول حاضنة اعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال، والتي تم افتتاحها بمقر كلية الهندسة بقنا بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي للجامعة وذلك ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، ما يساهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030.



والجدير بالذكر أن "رواق" هي أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث يقدم حزمة من الخدمات والدعم المالي والاستشارات والتدريب وتصنيع النماذج الأولية باستخدام أحدث الأجهزة التي تعمل بالتحكم الرقمي والموجودة بمعامل الحاضنة وذلك لكل فريق من الفرق التي سيتم احتضانها.