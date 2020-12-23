دي مايو: الإفراج عن الصيادين في ليبيا جاء مقابل إعادة العلاقات مع حفتر

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أن عملية الافراج عن الصيادين الإيطاليين في بنغازي تمت مقابل إعادة العلاقات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، نافياً تقارير عن "تبادل سجناء".

وأضاف دي مايو، في مقابلة مع صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، اليوم الأربعاء: "تحدثنا مع حفتر ورأيناه العام الماضي 9 مرات. لكن علاقتنا انقطعت لمدة 3 أشهر"، وذلك غداة احتجاز الجيش الليبي لصيادين مازارا ديل فالو (صقلية) بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية في سبتمبر الماضي.

وتابع دي مايو أنه خلال الزيارة التي قام بها مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لبنغازي الأسبوع الماضي للقاء حفتر طالب المشير بالإفراج عن 4 مهربين وذلك من أجل إطلاق سراح الصيادين، مضيفاً أن هذا الأمر كان مستحيل.

وشدد دي مايو على أنه "مقابل إطلاق سراح مواطنينا، أعدنا العلاقات معه".