قائد الجيش اللبناني يبحث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية التعاون العسكري

عقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر الذي يزور لبنان حاليا، جرى خلاله البحث في علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.



يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يجريها رئيس أركان الجيوش الفرنسية إلى لبنان في غضون نحو شهر، حيث كان قد أجرى زيارة إلى بيروت في نوفمبر الماضي وجرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية.



وعززت فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية من أوجه التعاون العسكري مع الجيش اللبناني، حيث سلمت القوات المسلحة اللبنانية معدات متطورة تقدر قيمتها بنحو 60 مليون يورو، فضلا عن تدريب مئات كوادر العسكريين اللبنانيين، وشمل التعاون أيضا مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري.



من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني البدء في تنفيذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف حماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد.



ودعت قيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – جميع المواطنين اللبنانيين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظا على السلامة العامة والانتظام العام في البلاد.