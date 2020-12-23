مدرب سونيديب : نسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي فى القاهرة

أكد أوجبا محمد بشار، المدير الفني لفريق سونيديب بطل النيجر، أن فريقه مازال لديه أمل فى لقاء العودة رغم الخسار اليوم بهدف دون رد، أمام الأهلي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وقال بشار في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كانت مباراة قوية، لكن بالنسبة لنا مواجهة سيئة خصوصا في الشوط الأول، لم نكن على ما يرام، لكن في الشوط الثاني تغير الوضع كثيرا".



وأضاف محمد بشار "في الشوط الثاني دفعنا ببعض العناصر التي أحدثت الفارق وتحسن الأداء بشكل كبير"

وتابع "إذا فاز الأهلي على سونديب فهذا الأمر يبدو طبيعيا لكن الأمر غير العادي هو فوز سونديب على الأهلي وقتها سيكون حدثا كبيرا في الكرة الإفريقية".



وختم بشار "الأمل لم ينته بعد، هناك مباراة أخرى في القاهرة وسنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها، رغم أننا سنخوض اللقاء خارج أرضنا".