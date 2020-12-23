الصحة الألمانية توسع نطاق مساعداتها للمستشفيات بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا

أعلنت الصحة الألمانية اليوم الأربعاء عن توسيع نطاق مساعداتها للمستشفيات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا وتوتر الوضع في العديد من المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن مرسوما بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة.

وحسب الوزارة، فإن قواعد مساعدة المستشفيات تسري منذ السابع عشر من الشهر الجاري.

وهكذا يمكن أن يصبح للمزيد من المستشفيات الحق في الحصول على ما يسمى بمدفوعات التعويض إذا أجلت عمليات وعلاجات كانت ضمن جدولها من أجل توفير قدرات عمل في أقسام الرعاية المركزة الأمر الذي سينجم عنه خسائر مالية لها.

يشار إلى أن هذا الإجراء مقترن حتى الآن بتراجع الأماكن الشاغرة في أقسام الرعاية المركزة في منطقة ما عن حد معين.

وسيتاح للولايات مستقبلا أن تبت في هذه المدفوعات للمستشفيات بغض النظر عن الشرط الخاص بالأماكن الشاغرة في أقسام الرعاية المركزة، وسيكفي لصرف هذه المدفوعات أن يتجاوز معدل الإصابات الجديدة في منطقة ما 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

وتم تحديد مدة للعمل بهذه القواعد بشكل مبدئي حتى نهاية يناير المقبل.