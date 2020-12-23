استشاري أبحاث إكلينيكية بواشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي أثناء إصابته بكورونا

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يحصل على علاج خاص لفيروس كورونا كما روجت الصحافة الصفراء في أمريكا، موضحا أن ترامب حصل على علاج فيروس كوكتيل للأجسام المضادة وحصل على هذا العلاج رغم أنه لم يكن من المتطوعين للتجربة السريرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن ترامب حصل على علاج حقن وريدي مخصص لشرائح معينة من المرضى وهو علاج فيروس للحقن الوريدي واستخدامه على نطاق واسع مش مطلوب، مؤكدا أن هذا العلاج بيولوجي وليس تقليديا.

واستكمل: «الأرقام المعلنة في أمريكا عن إصابات ووفيات كورونا ممكن تكون مش هي الحقيقية، وممكن تكون أفضح من الواقع، والموضوع انتشر لأنه لم تكن هناك إجراءات احترازية شديدة في الكثير من الولايات الأمريكية».