محكمة تركية تصدر حكمين بالسجن على الصحفي جان دوندار بما يقرب من 3 عقود

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قضت محكمة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، على الصحفي التركي جان دوندار، الذي يعيش في المنفى بألمانيا، بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.

وحُكم على دوندار بالسجن 18 عاما وتسعة أشهر بتهمة الحصول على أسرار دولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري.

إلا أنه تمت تبرئته من اتهامات "إفشاء" معلومات سرية.

كما حكمت المحكمة عليه بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر أخرى بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، دون أن يكون عضوا فيها.

وكان رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهوريت" التركية قد فر إلى ألمانيا عام 2016، وجرت المحاكمة غيابيا.

وتتركز المحاكمة حول تغطيةٍ للصحيفة تعود لعام 2015 بشأن إرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إسلامية في سوريا.

وتغيّب محامو دونار عن الجلسة، وأكدوا أنهم لا يريدون أن يكونوا "جزءا من ممارسة لإضفاء الشرعية على حكم مسبق صدر بدافع سياسي".

وطالبت المحكمة باعتقال دوندار وإعادته إلى البلاد.

وكانت المحكمة أرجأت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار حكمها، بعد أن طلب محامو دوندار برد المحكمة لضمان محاكمة عادلة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وأعلنت محكمة في إسطنبول مؤخرا أن دوندار هارب من العدالة، وصادرت جميع ممتلكاته في تركيا.