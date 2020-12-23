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ترامب يعترض على قانون تفويض الدفاع الوطنى

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:19 م

اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون تفويض الدفاع الوطني الحاسم، وهو مشروع قانون سياسى بقيمة 740 مليار دولار يعد حجز الزاوية فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكي.

ويحدد هذا القانون ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأمريكية.


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