ترامب يعترض على قانون تفويض الدفاع الوطنى

الأكثر قراءة
جاري نيفيل: صلاح سيرحل عن ليفربول.. وهناك 3 أندية تراقب موقفه
النيابة تواجه الناشط محمد عادل بعقد لقاءات تنظيمية في السجن وتضمه لقضية جديدة
الأطفال في خطر أكبر الآن.. بريطانيا تعلن أحدث نتائج سلالة كورونا الجديدة
أستاذ فيروسات: إذا كانت لدينا إمكانيات كأوروبا لوجدنا تغيرات مشابهة في سلالة كورونا الأم بمصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون تفويض الدفاع الوطني الحاسم، وهو مشروع قانون سياسى بقيمة 740 مليار دولار يعد حجز الزاوية فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكي.
ويحدد هذا القانون ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأمريكية.