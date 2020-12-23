ضبط 20 ألف قرص غلة محظور داخل محل مبيدات بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية بمركز ومدينة حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 1040 أنبولًا وأقراص غلة بكل أنبول 20 قرص غلة والمحظور الاتجار فيه داخل محل مبيدات زراعية بإجمالي 20.800 ألف قرص، وضبط محلين جزارة، يذبحوا لحوم خارج المجازر.



كما تم ضبط 40 شكارة سماد بدون فواتير ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما أسفرت الحملات التي بها إدارة تموين إيتاي البارود بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية للمرور على الصيدليات، والمحال الغير مرخصة بمزاولة مهنة الصيدلة عن ضبط كميه من الأدوية خاصة بالمستشفيات الحكوميه فقط.



فيما تم ضبط أدوية جدول ثالث مخدرات وجدول ثانى مؤثر على الحاله النفسيه باحدى الصيدليات، كما تم تحرير محضرين لصيدليتين لمزاوله اشخاص مهنه الصيدله بهم .



ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية، والمحال التجارية، وكذا التعاون والتنسيق بين المديرية وإدارات التفتيش الصيدلي بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين.