دراسة: نسبة الإناث في سوق العمل بمصر بلغت 18% مقابل 82% للذكور خلال 2019

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة بعنوان "المرأة كمحرك أساسي للتعافى الاقتصادى"، اليوم، أظهرت أن نسبة الإناث في سوق العمل بمصر بلغت نحو 18% فقط مقابل 82% للذكور، خلال عام 2019.



وبحسب الدراسة، تفضل الاناث العمل الحكومي عن القطاع الخاص، وتجتذب قطاعات محددة، الإناث، للعمل بها، مثل التعليم والملابس الجاهزة والصحة والاتصالات والزراعة وتجارة التجزئة وخدمات الغذاء والإقامة.



كما يتسم السوق بتفاوت الأجور بين الجنسين لصالح الذكور في عدد من الأنشطة، رغم تساوي عدد ساعات العمل، وتعمل أكثر من نصف المشتغلات في القطاع غير الرسمي، وهناك محدودية لدور المرأة في عملية صنع القرار.