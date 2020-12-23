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أسعار النفط تواصل الخسائر وسط ارتفاع المخزون الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:07 ص

واصلت أسعار النفط التراجع، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بعدما أفاد تقرير بارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة، وسط استمرار المخاوف من سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا والتي يقول العلماء إن لها قدرة أسرع على الانتشار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بتراجع العقود الآجلة في نيويورك باتجاه 46 دولارا للبرميل، ليرتفع إجمالي الخسائر هذا الأسبوع إلى 6%.

ونقلت مصادر مطلعة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزون الخام في البلاد ارتفع بمقدار 7. 2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ألقى تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي، ليدخل حيز التنفيذ، بظلاله على الأسواق المالية.

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