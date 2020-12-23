التيبس عند الحركة من أولى علامات التهاب المفاصل عند القطط

قد يلاحظ أصحاب القطط أن هرتهم مقيمة في نفس البقعة منذ فترة طويلة، وتبدو متيبسة عندما تأتي اللحظة التي تتحرك في النهاية.

تقول الرابطة الألمانية لصحة الحيوان، إن العلامات تشير إلى التهاب في المفاصل. ويمكن أن يكون التغير في السلوك أول العلامات.

إذا ما كنت تعتقد أن صديقك السنوري لديه التهاب في المفاصل، فيجب زيارة الطبيب البيطري الذي يمكن أن يصف دواء مناسبا للألم إذا ما كنت الحالة تستدعي ذلك، ولكن للأسف لا يوجد علاج.

ويمكن لأصحاب القطط أن يجعلوا حياة الهرة أكثر راحة قليلا. ومن المفيد في تحقيق ذلك هو صندوق رمل أكبر بمدخل منخفض وكذلك الحال أيضا مع جعل المسار إلى بقعتها المفضلة ميسرا بشكل أكبر.

وإذا ما تسن الأمر يجب تشجيع القط بعناية على الحركة ويحتاج مالكه إلى الانتباه لوزن القطة. فيعني الوزن المنخفض ضغطا أقل على المفاصل. وهناك أيضا خيار بدعم التمثيل الغذائي المشترك بحمية غذائية خاصة.