بجانب ما شهده عام 2020 من تطورات وأحداث عديدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تلقى العالم خلال هذا العام صدمات عديدة برحيل عدد من المشاهير في مجالات مختلفة.



وبدأ عام 2020 برحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، في شهر يناير، وانتهت بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، في شهر نوفمبر الماضي.



وفيما يلي نرصد من خلال هذا التقرير أبرز المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا خلال عام 2020:



الإعلامية نجوى قاسم



استيقظ العالم العربي في يوم 2 يناير الماضي، على خبر وفاة واحدة من أشهر المذيعات، وهي اللبنانية نجوى قاسم، التي كانت من أبرز علامات قناة «العربية»، حيث شاركت على مدار تاريخها في تغطية العديد من الأخبار والحروب، وخاصة في العراق وأفغانستان.



وتسبب خبر رحيل نجوى قاسم المفاجئ، عن عمر ناهز الـ52 عامًا، في حالة من الصدمة وسط زملائها وزميلاتها في الوسط الإعلامي، حيث لم يتمالك الكثيريون منهم أنفسهم من البكاء أثناء قراءة خبر وفاتها على الهواء.



وبدأ عام 2020 برحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، في شهر يناير، وانتهت بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، في شهر نوفمبر الماضي.وفيما يلي نرصد من خلال هذا التقرير أبرز المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا خلال عام 2020:استيقظ العالم العربي في يوم 2 يناير الماضي، على خبر وفاة واحدة من أشهر المذيعات، وهي اللبنانية نجوى قاسم، التي كانت من أبرز علامات قناة «العربية»، حيث شاركت على مدار تاريخها في تغطية العديد من الأخبار والحروب، وخاصة في العراق وأفغانستان.وتسبب خبر رحيل نجوى قاسم المفاجئ، عن عمر ناهز الـ52 عامًا، في حالة من الصدمة وسط زملائها وزميلاتها في الوسط الإعلامي، حيث لم يتمالك الكثيريون منهم أنفسهم من البكاء أثناء قراءة خبر وفاتها على الهواء.



لاعب كرة السلة كوبي براينت



عاش عالم كرة السلة حالة من الحزن، بعد الإعلان عن وفاة اللاعب الأمريكي، كوبي براينت، في 26 يناير الماضي، عن عمر ناهز الـ41 عامًا.



وتُوفي كوبي براينت، في حادث مأساوي، حيث تحطمت المروحية التي كانت يستقلها في ضواحي لوس أنجلوس، وهو ما أسفر عن وفاته وكذلك أيضًا وفاة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، وسبعة آخرين. عاش عالم كرة السلة حالة من الحزن، بعد الإعلان عن وفاة اللاعب الأمريكي، كوبي براينت، في 26 يناير الماضي، عن عمر ناهز الـ41 عامًا.وتُوفي كوبي براينت، في حادث مأساوي، حيث تحطمت المروحية التي كانت يستقلها في ضواحي لوس أنجلوس، وهو ما أسفر عن وفاته وكذلك أيضًا وفاة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، وسبعة آخرين.





الفنان الأمريكي كيرك دوجلاس



في 5 فبراير الماضي، ودع العالم أحد عمالقة هوليوود، الأمريكي كيرك دوجلاس، عن عمر ناهز الـ103 أعوام، بعد مسيرة فنية حافلة استمرت أكثر من 60 عامًا.



وشارك دوجلاس في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، كان أبرزها الدور الذي لعبه في الملحمة الكلاسيكية «Spartacus» عام 1960.



نجم بوليوود عرفان خان



شهد عام 2020 أيضًا، رحيل نجم بوليوود الشهير، الهندي عرفان خان، الذي لمع نجمه عالميًا من خلال مشاركته في فيلمي «Slumdog Millionaire» و«Jurassic World».



وتُوفي عرفان خان، في 29 إبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، وتسبب خبر رحيله في صدمة كبيرة أيضًا لمحبي الأعمال الهندية في جميع دول العالم.



أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا



يبدو أن عام 2020 أبى أن يرحل دون أن يترك بصمته في عالم كرة القدم، بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، الذي تسبب خبر رحيله في زلزال بالوسط الرياضي.



وفارق مارادونا عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ60 عامًا، إثر إصابته بمضاعفات في القلب، بعد إجراء عملية جراحية لإزالة جلطة دموية في المخ.



وأحدث خبر وفاة مارادونا صدمة كبيرة في العالم، وخاصة في إيطاليا، وكذلك أيضًا في بلده الأرجنتين، التي ودعته في مشهد جنائزي مهيب، وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.



في 5 فبراير الماضي، ودع العالم أحد عمالقة هوليوود، الأمريكي كيرك دوجلاس، عن عمر ناهز الـ103 أعوام، بعد مسيرة فنية حافلة استمرت أكثر من 60 عامًا.وشارك دوجلاس في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، كان أبرزها الدور الذي لعبه في الملحمة الكلاسيكية «Spartacus» عام 1960.شهد عام 2020 أيضًا، رحيل نجم بوليوود الشهير، الهندي عرفان خان، الذي لمع نجمه عالميًا من خلال مشاركته في فيلمي «Slumdog Millionaire» و«Jurassic World».وتُوفي عرفان خان، في 29 إبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، وتسبب خبر رحيله في صدمة كبيرة أيضًا لمحبي الأعمال الهندية في جميع دول العالم.يبدو أن عام 2020 أبى أن يرحل دون أن يترك بصمته في عالم كرة القدم، بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، الذي تسبب خبر رحيله في زلزال بالوسط الرياضي.وفارق مارادونا عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ60 عامًا، إثر إصابته بمضاعفات في القلب، بعد إجراء عملية جراحية لإزالة جلطة دموية في المخ.وأحدث خبر وفاة مارادونا صدمة كبيرة في العالم، وخاصة في إيطاليا، وكذلك أيضًا في بلده الأرجنتين، التي ودعته في مشهد جنائزي مهيب، وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.