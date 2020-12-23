قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تلقت استغاثات من شريحة المصريين العاملين في الكويت الموجودة في ترانزيت الإمارات العربية المتحدة، بعدما أصدرت الكويت والسعودية القرارات الخاصة بهم بإغلاق المنافذ الجوية.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة بدأت تفعيل لجنة وغرفة العمليات لأزمة العالقين، لافتة إلى أنها تواصلت مع المواطنين في الإمارات لمعرفة الأعداد وشركات السياحة.

وأوضحت أن إجمالي المسجلين باستمارة العالقين منذ الإعلان عن الاستمارة بلغ 1485، موضحة أن عدد العالقين في الإمارات ترانزيت 911 مصريًا، و71 في تركيا، و15 في عمان.

وأكدت وزيرة الهجرة إلى أن مصر تحترم سيادة الدول ولكنها تهتم بمواطنيها في الوقت نفسه، مشيرة إلى التواصل مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للتعاون مع قطاع الشركات السياحية وبحث تغطية تكاليف الإقامة للمواطنين في الفنادق لمدة أسبوع حتى يتم فتح الأبواب مرة أخرى.

وتابعت: «المواطن باع اللي وراه واللي قدامه عشان يقوم بالرحلة، هذه عمالة بسيطة والدولة تنظر إلى هذه العمالة.. قطاع شركات السياحة يتعامل مع الشركات لتأمين إقامتهم في الفنادق ونطمئنهم أننا معهم ونحاول حل الأزمة الخاصة بالعالقين ترانزيت في الإمارات وعمان».

وأعلنت وزارة الهجرة، أن عدد العالقين الذين تواصلوا مع غرفة العمليات عبر الوسائل المختلفة أو سجلوا باستمارة العالقين التي أعدتها الوزارة وصل لـ1150 من المصريين العالقين بدولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا.

ولفتت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن رغبات ممن سجلوا لدى الوزارة شملت رغباتهم سواء باستكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران للكويت، أو رغبتهم في العودة إلى مصر، أما بخصوص المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية فهم عالقون لانتهاء فترة زيارتهم.



