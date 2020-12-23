 إطلاق سراح قطب إعلامي في هونج كونج بشروط صارمة - بوابة الشروق
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إطلاق سراح قطب إعلامي في هونج كونج بشروط صارمة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:58 م

تم السماح لقطب الإعلام والناشط في هونج كونج، جيمي لاي -73 عاما- بمغادرة السجن، بشروط صارمة، بعد أن أفرجت عنه محكمة هونج كونج العليا بكفالة اليوم الأربعاء، بعد احتجازه لمدة 20 يوما.

وطبقا لقرار المحكمة، يسمح للناشط بمغادرة السجن، ولكن سيتم وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يترك لاي وديعة قيمتها عشرة ملايين دولار هونج كونج "3ر1 مليون دولار أمريكي".

وجرى توجيه اتهامات للناشط بالتزوير، وذلك في أوائل ديسمبر الجاري، وبعد ذلك بوقت قصير، اتهم بانتهاك قانون الأمن الجديد في هونج كونج.

وحال الإدانة، يواجه الناشط السجن مدى الحياة، ومن المقرر عقد الجلسة القادمة من المحاكمة يوم 16 أبريل المقبل.


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