بولندا تعتزم تقديم مساعدات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار للشركات المتضررة من جائحة كورونا

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي اليوم الأربعاء إن حكومته تعتزم إطلاق حزمة مساعدات جديدة بقيمة 35 مليار زلوتي (5ر9 مليار دولار) للشركات المتضررة من تداعيات الإغلاق الجزئي الذي تقرر فرضه بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه سيتم توجيه المساعدات مباشرة إلى الشركات "التي تضررت بشكل خاص من الجائحة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر"، مشيرا إلى موافقة المفوضية الأوروبية على هذه الحزمة.

كانت بولندا قد عادت إلى إجراءات مكافحة كورونا والتي تضمنت، ضمن أشياء أخرى، إغلاق الأندية الصحية وحمامات السباحة وحظر استخدام الفنادق باستثناء رحلات العمل، مع عودة أعداد المصابين بالفيروس إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي في أواخر سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، رفعت السلطات البولندية بعض القيود المفروضة على مراكز التسوق خلال الفترة السابقة على عيد الميلاد ورأس السنة لكنها ستعيد هذه القيود بعد انتهاء موسم الأعياد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستأخذ عدة أشكال بهدف تعويض الشركات عن نفقاتها وضخ سيولة نقدية مباشرة إليها.

كانت بولندا قد دعمت شركاتها منذ بداية الجائحة وحتى الآن بمبلغ 150 مليار زلوتي منها 61 مليار زلوتي في صورة سيولة نقدية تم ضخها في الشركات بحسب رئيس الوزراء.